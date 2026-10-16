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Bahraich News: जड़ी-बूटी विक्रेता के टेंट के पास निकला अजगर

Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
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Python found near herbalist's tent
बहराइच। रामगांव थाना इलाके में बहराइच-लखनऊ बाईपास के पास बृहस्पतिवार रात जड़ी-बूटी बेचने के लिए लगाए गए टेंट के पास करीब आठ फीट लंबा अजगर दिखाई देने से अफरातफरी मच गई। अजगर को देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। रात करीब 10 बजे डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद पहुंचे वनकर्मियों ने अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़कर बोरी में बंद कर लिया गया। वन क्षेत्राधिकारी मोहम्मद शाकिब ने बताया कि अजगर को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी।
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