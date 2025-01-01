Bahraich News: खेत में निकला अजगर, ग्रामीणों ने पकड़ा

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खैरीघाट। हरदी के कुकुरनबेठी गांव में बुधवार को खेत में विशाल अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार, कई दिनों से खेतों में अजगर दिखाई दे रहा था। इससे लोग बच्चों और मवेशियों को खेतों की ओर जाने से रोक रहे थे। बुधवार दोपहर अजगर दोबारा दिखाई देने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बोरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने अजगर को कब्जे में ले लिया। वन कर्मी उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए साथ ले गए। रेंजर मोहम्मद शाकिब ने ग्रामीणों से वन्यजीव दिखने पर खुद पकड़ने का प्रयास न करने और तत्काल विभाग को सूचना देने की अपील की।