Bahraich News: 18 दिन से बिजली गुल, ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्युत उपकेंद्र तेजवापुर के हरियाली फीडर से जुड़े हेमरिया, टिकोरा और सिसई हैदर समेत करीब आधा दर्जन गांवों में 18 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार रात करीब 11 बजे टिकोरा मोड़ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारी फोन नहीं उठाते।जाम से लखनऊ रोड पर मरौचा से गोलवाघाट और सीतापुर रोड पर टिकोरा से मानपुरवा तक वाहनों की कतारें लग गईं। करीब पांच किलोमीटर तक जाम में एंबुलेंस, रोडवेज बसें और भारी वाहन फंसे रहे। सूचना पर टिकोरा मोड़ चौकी और देहात कोतवाली की पुलिस पहुंची।सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने ग्रामीणों को जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद रात करीब एक बजे जाम खुला और यातायात सामान्य हुआ।अवर अभियंता रवि कुमार ने बताया कि टिकोरा क्षेत्र में आंधी-पानी से क्षतिग्रस्त लाइन दुरुस्त कर ली गई है। उनके अनुसार, अब सभी गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है।