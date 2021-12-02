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Bahraich News: एमएलसी चुनाव में पहचान के लिए फोटो आईडी जरूरी

Thu, 08 Oct 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:05 AM IST
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Photo ID required for identification in MLC elections.
बहराइच। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में 23 अक्तूबर को मतदान होगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। फोटो मतदाता पहचान पत्र होने पर वही प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आयोग द्वारा निर्धारित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
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इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी या निजी संस्थान का सेवा पहचान पत्र, सांसद-विधायक-पार्षद का सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थान का सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं। डीएम ने मतदाताओं से निर्धारित पहचान पत्र साथ लाने की अपील की है। (संवाद)
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