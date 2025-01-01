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मरम्मत के बाद भी कई सड़कों की सतह समतल नहीं है। कहीं गड्ढे अधूरे भरे हैं तो कहीं पैबंद सड़क से ऊंचे हैं। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय भास्कर ने बताया कि कमियों को चिह्नित कराया जा रहा है। अभियान चलाकर बदहाल मार्गों को दुरुस्त कराया जाएगा।डेढ़ माह में ही उखड़ने लगी गिट्टीचरदा में बाबागंज-मल्हीपुर मार्ग से अबदूध गांव को जोड़ने वाली करीब 10 किलोमीटर सड़क की मरम्मत डेढ़-दो माह पहले कराई गई थी। अब कई जगह डामर और गिट्टी उखड़ने लगी है। सड़क पर बिखरी गिट्टी हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय स्तर पर मरम्मत की गुणवत्ता जांचने और सड़क को मानकों के अनुरूप दोबारा दुरुस्त कराने की मांग उठ रही है।................आठ साल से मटेरा-सरैया मार्ग की मरम्मत नहींमटेरा चौराहे से सरैया जाने वाला डामर मार्ग जगह-जगह बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। करीब आठ साल पहले एक करोड़ सात लाख रुपये की लागत से बनी इस सड़क की अब तक मरम्मत नहीं हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी पांच साल तक ठेकेदार की होती है।.........गल्ला मंडी मोड़ पर जलभराव, कीचड़शहर में गल्ला मंडी मोड़ के पास सड़क की हालत खराब है। कई बार मरम्मत के बाद भी सड़क उखड़ गई। वाहनों के दबाव और गुणवत्ता में कमी के चलते यहां जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इस मार्ग को दुरुस्त कराने पर कई बार धनराशि खर्च की गई, लेकिन समस्या जस की तस है।