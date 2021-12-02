Bahraich News: मौसम बदलने से बढ़े मरीज
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 24 Nov 2026 12:22 AM IST
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बहराइच। तराई में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सर्दी-जुकाम, बुखार व सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। सोमवार को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सुबह से ही भीड़ लग गई। दोपहर 12 बजे तक 1810 मरीजों का इलाज हुआ। इनमें बुखार, पेट दर्द, सांस व हाई ब्लडप्रेशर के मरीज अधिक रहे। चिकित्सकों ने जांच के बाद मरीजों को दवाएं और जरूरी जांच कराने की सलाह दी।
परचा काउंटर पर सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। पहले परचा बनवाने को लेकर कई बार नोकझोंक भी हुई। पैथोलॉजी में मलेरिया और टायफाइड की जांच कराने वालों की भीड़ रही। ओपीडी में जगह कम पड़ने पर मरीजों को बरामदे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
रिसिया जमाल से आए रामरूप ने बताया कि वह कई दिनों से बुखार और शरीर में दर्द से परेशान हैं। परचा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने में उन्हें दो घंटे से अधिक समय लगा। वहीं, हुजूरपुर से आए रामकेवल ने बताया कि कमजोरी और बुखार की शिकायत है, वह सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ के कारण करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा।
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ठंड में सांस और बीपी के मरीज बरतें सावधानी
मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ हाई ब्लडप्रेशर और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने मरीजों को ठंड से बचने, गर्म कपड़े पहनने और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी। कहा कि तबीयत बिगड़ने पर लापरवाही न करें और समय से चिकित्सक से परामर्श लें।
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परचा काउंटर पर सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। पहले परचा बनवाने को लेकर कई बार नोकझोंक भी हुई। पैथोलॉजी में मलेरिया और टायफाइड की जांच कराने वालों की भीड़ रही। ओपीडी में जगह कम पड़ने पर मरीजों को बरामदे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
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रिसिया जमाल से आए रामरूप ने बताया कि वह कई दिनों से बुखार और शरीर में दर्द से परेशान हैं। परचा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने में उन्हें दो घंटे से अधिक समय लगा। वहीं, हुजूरपुर से आए रामकेवल ने बताया कि कमजोरी और बुखार की शिकायत है, वह सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ के कारण करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा।
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ठंड में सांस और बीपी के मरीज बरतें सावधानी
मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ हाई ब्लडप्रेशर और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने मरीजों को ठंड से बचने, गर्म कपड़े पहनने और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी। कहा कि तबीयत बिगड़ने पर लापरवाही न करें और समय से चिकित्सक से परामर्श लें।