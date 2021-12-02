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परचा काउंटर पर सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। पहले परचा बनवाने को लेकर कई बार नोकझोंक भी हुई। पैथोलॉजी में मलेरिया और टायफाइड की जांच कराने वालों की भीड़ रही। ओपीडी में जगह कम पड़ने पर मरीजों को बरामदे में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।रिसिया जमाल से आए रामरूप ने बताया कि वह कई दिनों से बुखार और शरीर में दर्द से परेशान हैं। परचा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने में उन्हें दो घंटे से अधिक समय लगा। वहीं, हुजूरपुर से आए रामकेवल ने बताया कि कमजोरी और बुखार की शिकायत है, वह सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ के कारण करीब दो घंटे इंतजार करना पड़ा।ठंड में सांस और बीपी के मरीज बरतें सावधानीमेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ हाई ब्लडप्रेशर और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने मरीजों को ठंड से बचने, गर्म कपड़े पहनने और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी। कहा कि तबीयत बिगड़ने पर लापरवाही न करें और समय से चिकित्सक से परामर्श लें।