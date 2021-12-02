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Bahraich News: अब हर माह पहले मंगलवार को पेंशन संबंधी सुनवाई

Mon, 05 Oct 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:02 AM IST
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Now pension related hearing will be held on the first Tuesday of every month.
बहराइच। पेंशनधारकों की समस्याओं और लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने सभी कार्यालयाध्यक्षों और आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारी हर माह के पहले मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक पेंशन संबंधी मामलों की सुनवाई करेंगे। डीएम ने पिछले पांच वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभ से संबंधित जानकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची भी वरिष्ठ कोषाधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं।
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