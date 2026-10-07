Bahraich News: बोरवेल में गिरा वनरोज का बच्चा, सुरक्षित निकाला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
नवाबगंज। अब्दुल्लागंज वन रेंज की टीम ने ग्रामीणों की मदद से बोरवेल में गिरे वनरोज के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। ठंड से कांप रहे बच्चे को आग से सेंकने के बाद दूध पिलाया गया। वन रक्षक देव वर्मा के नेतृत्व में टीम ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। फिलहाल बच्चे को रेंज कार्यालय में निगरानी में रखा गया है। स्वस्थ होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
विज्ञापन