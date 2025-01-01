Bahraich News: 15 लाख की अफीम के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार

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रुपईडीहा जांच चौकी पर मंगलवार रात एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र से आने-जाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही महिला संदिग्ध नजर आई। एसएसबी की महिला जवानों ने उसे रोककर पूछताछ के बाद तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से अफीम बरामद हुई। विज्ञापन

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गाप्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपी की पहचान नेपाल के रुकुम जिले के उत्तरगंगा गुनमा गांव विकास समिति-4 निवासी मनिषा बूढ़ा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ रुपईडीहा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रुपईडीहा जांच चौकी पर मंगलवार रात एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र से आने-जाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से आ रही महिला संदिग्ध नजर आई। एसएसबी की महिला जवानों ने उसे रोककर पूछताछ के बाद तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से अफीम बरामद हुई।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गाप्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपी की पहचान नेपाल के रुकुम जिले के उत्तरगंगा गुनमा गांव विकास समिति-4 निवासी मनिषा बूढ़ा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ रुपईडीहा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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रुपईडीहा। भारत-नेपाल सीमा पर मंगलवार रात यात्रियों की जांच के दौरान एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक नेपाली महिला को 1.290 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। महिला के पास से मोबाइल फोन के अलावा 220 रुपये भारतीय और 420 रुपये नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई।