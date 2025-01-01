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ग्राम पंचायत चुरवा के मजरा खमरिया निवासी गुरदीन (23) और करन (19) शुक्रवार शाम बाइक से घरेलू सामान खरीदने गायघाट बाजार जा रहे थे। कुड़वा डगरा के पास आगे चल रही गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोट आई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग निकला। आसपास के लोगों की भीड़ जुटने से आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर मोतीपुर थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड दल-बल के साथ पहुंचे और जाम खुलवाया। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि घटना की जांच मोतीपुर थाना प्रभारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।हेलमेट पहने होते तो बच सकती थी जानथाना प्रभारी ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक हेलमेट नहीं पहने थे। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। संभवत: सिर में चोट लगने से ही दोनों की मौत हुई। हेलमेट पहने होने पर उनकी जान बच सकती थी।सड़क किनारे खड़ी ट्रॉलियों से हादसों का खतराकुड़वा-मिहींपुरवा मार्ग के किनारे गन्ने के दर्जनों कोल्हू संचालित हैं। पेराई सीजन में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अक्सर सड़क किनारे खड़ी रहती हैं। इससे मार्ग संकरा हो जाता है और तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। रात में यह जोखिम और बढ़ जाता है।