Bahraich News: नानपारा व नेपालगंज रोड स्टेशन पर लोडिंग-अनलोडिंग सुविधा शुरू

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गुड्स शेड पर उर्वरक, नमक, सीमेंट, खाद्यान्न और रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) की लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा मिलेगी। पूर्ण रैक से एक साथ बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई हो सकेगी। इससे माल की आपूर्ति सुगम होने के साथ परिवहन क्षमता भी बढ़ेगी। विज्ञापन

सीमावर्ती व्यापार को मिलेगा सहारा

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि सुविधा का लाभ नेपाल और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में कारोबार करने वाले व्यापारियों, उद्योगों और थोक माल ग्राहकों को मिलेगा। रेल से निर्माण सामग्री, उर्वरक, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं की बड़े पैमाने पर आवाजाही आसान होगी। विज्ञापन विज्ञापन

लॉजिस्टिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे के अनुसार माल की आवक-जावक बढ़ने से लोडिंग-अनलोडिंग, हैंडलिंग, भंडारण और सड़क परिवहन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। गुड्स शेड पर उर्वरक, नमक, सीमेंट, खाद्यान्न और रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) की लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा मिलेगी। पूर्ण रैक से एक साथ बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई हो सकेगी। इससे माल की आपूर्ति सुगम होने के साथ परिवहन क्षमता भी बढ़ेगी।सीमावर्ती व्यापार को मिलेगा सहारापूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि सुविधा का लाभ नेपाल और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में कारोबार करने वाले व्यापारियों, उद्योगों और थोक माल ग्राहकों को मिलेगा। रेल से निर्माण सामग्री, उर्वरक, खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं की बड़े पैमाने पर आवाजाही आसान होगी।लॉजिस्टिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावारेलवे के अनुसार माल की आवक-जावक बढ़ने से लोडिंग-अनलोडिंग, हैंडलिंग, भंडारण और सड़क परिवहन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

बहराइच। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने नानपारा और नेपालगंज रोड स्टेशनों के गुड्स शेड को आयात-निर्यात के लिए खोल दिया है। इससे नेपाल और भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ी मात्रा में माल मंगाने और भेजने के लिए रेल परिवहन का विकल्प मिल गया है। निर्माण, कृषि और खाद्य क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के साथ थोक व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।