फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Leopard spotted roaming in Gulra village; patrols increased

Bahraich News: गुलरा गांव में चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ, गश्त बढ़ी

Sun, 18 Oct 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 18 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Leopard spotted roaming in Gulra village; patrols increased
बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के कतर्नियाघाट रेंज के गुलरा गांव में शुक्रवार रात तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग की टीम बेलहनपुरवा, गुलरा और सिरसियनपुरवा गांवों में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है।
विज्ञापन


निगरानी के लिए जयमाला और चंपाकली हथिनी की मदद ली जा रही है। वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने ग्रामीणों से रात में अकेले बाहर न निकलने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेंदुआ दिखने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें। गांव के पास पिंजरा लगाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed