Bahraich News: एक ही रात तीन जगह दिखा तेंदुआ, दहशत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:57 PM IST
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बिछिया। सुजौली रेंज में रविवार रात तेंदुआ तीन अलग-अलग स्थानों पर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पहले सुजौली थाना और अस्पताल के आसपास तेंदुआ नजर आया। इसके बाद पुरैना गांव में एक घर के पास उसकी मौजूदगी देखी गई। आबादी के बीच तेंदुआ दिखाई देने से लोग सहम गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर चला गया।
ग्रामीणों के अनुसार, रात में पहले थाना और अस्पताल के आसपास तेंदुआ देखा गया। कुछ देर बाद पुरैना गांव में घर के पास उसके होने की सूचना मिली। एक ही रात में तीन स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से निकलने से बचते रहे। सूचना पर वन दरोगा रामनरेश और अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश की।
उसे आबादी से दूर रखने के लिए पटाखे भी दागे गए। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार, रात में पहले थाना और अस्पताल के आसपास तेंदुआ देखा गया। कुछ देर बाद पुरैना गांव में घर के पास उसके होने की सूचना मिली। एक ही रात में तीन स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से निकलने से बचते रहे। सूचना पर वन दरोगा रामनरेश और अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश की।
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उसे आबादी से दूर रखने के लिए पटाखे भी दागे गए। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।
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