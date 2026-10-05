Bahraich News: एक ही रात तीन जगह दिखा तेंदुआ, दहशत

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ग्रामीणों के अनुसार, रात में पहले थाना और अस्पताल के आसपास तेंदुआ देखा गया। कुछ देर बाद पुरैना गांव में घर के पास उसके होने की सूचना मिली। एक ही रात में तीन स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण रात में घरों से निकलने से बचते रहे। सूचना पर वन दरोगा रामनरेश और अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश की।उसे आबादी से दूर रखने के लिए पटाखे भी दागे गए। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही वनकर्मियों को मौके पर भेजा गया था। टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।