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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Leopard hunted a calf in Mangaudhiya

Bahraich News: मनगौढ़िया में तेंदुए ने किया बछिया का शिकार

Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
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Leopard hunted a calf in Mangaudhiya
मिहींपुरवा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की मोतीपुर रेंज के मनगौढ़िया गांव में मंगलवार रात तेंदुआ अहाते में बंधी दो वर्षीय बछिया को उठा ले गया। बुधवार सुबह पास के गन्ने के खेत में उसका क्षत-विक्षत शव मिला। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। विश्व हिंदू परिषद सदस्य संदीप सिंह की बछिया रात में अहाते में बंधी थी। ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुआ जंगल की ओर से आया और बछिया को दबोचकर गन्ने के खेत में ले गया।
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सुबह तलाश के दौरान उसका शव मिला। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच की। मौके पर मिले पद चिह्नों से तेंदुए के हमले की पुष्टि हुई। ग्रामीण लाल विक्रम सिंह और हनुमान सिंह ने बताया कि तेंदुए ने रेंगू की भैंस के बच्चे पर भी हमला किया था। हालांकि, परिजनों की सतर्कता से उसे बचा लिया गया। ग्रामीणों ने प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र भेजकर गांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। रेंजर के. के. सिंह ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया था। क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए निगरानी की जा रही है।
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