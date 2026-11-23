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घटना सुजौली क्षेत्र की चफरिया ग्राम पंचायत के ओरी पुरवा गांव की है। जयराम पिछले आठ साल से गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर सरयू नहर किनारे फूस की झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वह रोज सुबह गांव आकर घर का कामकाज भी निपटाते थे। सोमवार सुबह करीब नौ बजे तक उनके घर न पहुंचने पर मां केतकी देवी और पिता जमुना को चिंता हुई। दोनों करीब 10 बजे उनकी झोपड़ी पर पहुंचे।वहां चारपाई टूटी और बिस्तर बिखरा मिला। अनहोनी की आशंका पर दोनों ने आसपास तलाश शुरू की तो करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत में जयराम का अधखाया शव पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर दोनों चीखने-चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।सूचना पर थाना प्रभारी राम गोविंद वर्मा टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुए ने रात करीब तीन से चार बजे के बीच हमला किया। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय है। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की।डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि कतर्नियाघाट के डिप्टी रेंजर मयंक पांडेय और सुजौली के वन दरोगा अनिल कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतक की मां केतकी देवी को अहेतुक सहायता के रूप में 10 हजार रुपये दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे मुआवजे की कार्यवाही की जाएगी।शादी के एक साल बाद ही हो गई थी पत्नी की मौतचफरिया निवासी समाजसेवी तरुण तेजस ने बताया कि जयराम की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। शादी के एक साल बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार में माता-पिता और दो बड़े भाई दीपक व सुधीर हैं। दोनों भाई अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते हैं, जबकि जयराम झोपड़ी में रहकर पूजापाठ करते थे।