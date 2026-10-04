Bahraich News: तेंदुए ने दो बकरियों पर किया हमला, ग्रामीणों ने भगाया

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मिहींपुरवा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की मोतीपुर रेंज के साइनपुरवा गांव में शनिवार शाम झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने बकरियां चरा रहे अरबी मनिहार की दो बकरियों पर हमला कर दिया। दोनों बकरियां घायल हो गईं। ग्रामीणों के शोर मचाने और हांका लगाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सूचना पर वन दरोगा दीपक सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास न जाने की अपील की है।