फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Girl who left home to ride her bicycle goes missing.

Bahraich News: साइकिल चलाने घर से निकली बालिका लापता

Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Girl who left home to ride her bicycle goes missing.
बहराइच। हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम साइकिल चलाने निकली दस वर्षीय बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। देर शाम उसकी साइकिल गांव के बाहर श्मशान घाट के पीछे लावारिस हालत में मिली। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बालिका साहिबा सोमवार शाम चार बजे घर से साइकिल चलाने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उसकी साइकिल श्मशान घाट के पीछे मिली तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। साहिबा के भाई सद्दाम ने थाने में तहरीर देकर बहन को खोजने की गुहार लगाई।
विज्ञापन

थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि बालिका की तलाश में लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बालिका को सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए गए हैं। दो पुलिस टीमें तलाश में जुटी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed