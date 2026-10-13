Bahraich News: साइकिल चलाने घर से निकली बालिका लापता

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बालिका साहिबा सोमवार शाम चार बजे घर से साइकिल चलाने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उसकी साइकिल श्मशान घाट के पीछे मिली तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। साहिबा के भाई सद्दाम ने थाने में तहरीर देकर बहन को खोजने की गुहार लगाई।थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि बालिका की तलाश में लोगों से पूछताछ के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बालिका को सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए गए हैं। दो पुलिस टीमें तलाश में जुटी हैं।