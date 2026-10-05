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Bahraich News: सियार के हमले के बाद वन विभाग ने बढ़ाई गश्त

Mon, 05 Oct 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:51 PM IST
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Forest Department steps up patrols following jackal attack.
बहराइच। नानपारा तहसील के मटेरा थाना क्षेत्र के भगड़वा-करौंदा गांव में दो बच्चों पर सियार के हमले की सूचना के बाद वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। चार अक्तूबर की शाम चंदी चौहान का छह वर्षीय पुत्र मिथलेश घर के बाहर बैठा था, तभी सियार ने हमला कर दिया। कुछ देर बाद रोहित वर्मा की पांच वर्षीय पुत्री सुनैना पर भी तालाब के पास हमला हुआ। दोनों घटनाएं शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच हुईं। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया। दोनों स्वस्थ होकर घर लौट गए। घटनास्थल के पास सियार के पदचिह्न भी मिले। वन विभाग ने ग्रामीणों से घरों के आसपास रोशनी रखने और बच्चों को अकेले बाहर न भेजने की अपील की है।
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