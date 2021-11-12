शहर चुनें

Home ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich ›   Farmers will gherao the Vidhan Bhavan on 22nd

22 को विधान भवन का घेराव करेंगे किसान

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:51 PM IST
विज्ञापन
ख़बर सुनें
ÕãUÚUæ§¿Ð ·¤Üð€ÅþðUÅU ÂçÚUâÚU çSÍÌ ÏÚUÙæ SÍÜ ÂÚU àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ÖæÚUÌèØ ç·¤âæÙ ØêçÙØÙ ¥ÚUæÁÙñçÌ·¤ ·¤è ¥ôÚU âð ×ãUæÂ¢¿æØÌ ãéU§üÐ Â¢¿æØÌ ×ð´ ·ë¤çá ·¤æÙêÙæð´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ 22 Ùß¢ÕÚU ·¤ô çßÏæÙ ÖßÙ ·¤æ ƒæðÚUæß ·¤ÚUÙð ·¤æ çÙ‡æüØ çÜØæ »ØæÐ 22 ·¤ô ÖæÚUè â¢Øæ ×ð´ ç·¤âæÙ Ü¹Ùª¤ ·ê¤¿ ·¤Úð´U»ðÐ
विज्ञापन

Öæç·¤Øê ¥ÚUæÁÙñçÌ·¤ ·ð¤ çÁÜæŠØÿæ ¥ô×Âý·¤æàæ ß×æü Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU mæÚUæ ÜæØæ »° ·ë¤çá ·¤æÙêÙ ·ð¤ çßÚUôÏ ×ð´ 22 Ùß¢ÕÚU ·¤ô ÖæÚUè â¢Øæ ×ð´ ç·¤âæÙ Ü¹Ùª¤ ·ê¤¿ ·¤Úð´U»ðÐ çßÏæÙ ÖßÙ ·ð¤ âæ×Ùð ÂýÎàæüÙ ·¤Úð´U»ðÐ ©Uâ·ð¤ ÕæÎ ÚUæcÅþUèØ ¥ŠØÿæ ·ð¤ çÙÎðüàæ ÂÚU çÎËÜè ·¤ô ·ê¤¿ ·¤Úð´U»ðÐ çÁÜæŠØÿæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU ·¤ô ç·¤âæÙô´ ·¤è ×æ¢»æð´ ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙæ ãUè ÂÇ¸ðU»æÐ ©U‹ãUô¢Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÖè ç·¤âæÙô´ ·¤æ ÏæÙ ÌñØæÚU ãUô ¿é·¤æ ãñUÐ ·ý¤Ø ·ð´¤¼ý ¥Öè Ì·¤ ¿æÜê ÙãUè´ ç·¤° »°Ð ©Uâð Ìˆ·¤æÜ àæéM¤ ·¤ÚUæØæ Áæ°Ð çÁÜð ×ð´ ¿æÚUô´ àæé»ÚU Èñ¤€ÅþUè ·¤ô àæéM¤ ·¤ÚUæØæ Áæ°Ð çÁââð ç·¤âæÙ ¥ÂÙè È¤âÜô´ ·¤è Õæð¥æ§ü â×Ø âð ·¤ÚU Üð´Ð

çÁÜæŠØÿæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ƒææƒæÚUæƒææÅU ·¤ÅUæÙ âð ÂèçÇ¸UÌ ·¤æÈ¤è ç·¤âæÙ ÚðUÜ çßÖæ» ×ð´ ¥æ·¤ÚU Õâ »° ãñU¢Ð §Ù ç·¤âæÙô´ ·¤ô ¥æßæâèØ Â^æ çÎØæ Áæ°Ð §â ÎæñÚUæÙ Øô»ð´¼ý ÂãUÜßæÙ, ÚUæÁÙæÚUæØ‡æ Âæ¢ÇðUØ, Îë»ÚUæÁ ØæÎß, ÚUæ×ÜôÅUÙ ß×æü, ¥æßðàæ ¥ãU×Î, Ú¢UÁÙæ ¿õãUæÙ, ÂæßüÌè »õÌ×, ŸæèçÙßæâ ß×æü, ×æÏßÚUæÁ ØæÎß ß »ôçß¢Î ß×æü â×ðÌ âñ·¤Ç¸Uô´¢ ç·¤âæÙ ×õÁêÎ ÚUãðUÐ

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
city & states bahraich protest Bahraich upnewslucknownews
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2020-21 Amar Ujala Limited

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00
Continue