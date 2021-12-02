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शासन के निर्देश पर 23 से 30 नवंबर तक जिले की सभी 1043 ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को काम देने की योजना है। जिले के 14 ब्लॉकों को कुल 4,17,200 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है।विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत तालाब, सड़क, खेल मैदान, पशु शेड, श्मशान घाट और नाला निर्माण समेत विभिन्न विकास कार्य कराए जाने हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना है।उधर, पुराने बकाया मानदेय के भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर रोजगार सेवक संगठन के आह्वान पर प्रदेशभर के रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं। इससे ग्राम पंचायतों में रोजगार संबंधी कार्यों के संचालन पर असर पड़ रहा है। जिले में पहले दिन 52,151 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था, लेकिन केवल 961 मानव दिवस ही सृजित हो सके। जिले में कुल 836 रोजगार सेवक हैं।अभियान को लेकर तैयारी पूरी थी, लेकिन रोजगार सेवकों की हड़ताल के चलते इस पर असर पड़ा है। हालांकि, कुछ गांवों में काम हुआ है।- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त श्रम रोजगार