Bahraich News: कतर्नियाघाट में हाथी का हमला, सफाईकर्मी घायल

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जमुनिया गांव निवासी शमशाद अहमद (45) रविवार को बिछिया बाजार से गृहस्थी का सामान लेकर रात में बाइक से घर लौट रहे थे। वह कतर्निया रिजॉर्ट के रास्ते गांव की ओर जा रहे थे। गांव के पास किसान कुबेर के धान के खेत में अचानक टस्कर हाथी सामने आ गया और उसने शमशाद पर हमला कर दिया। हाथी को आक्रामक देख शमशाद बाइक छोड़ कर खेत की ओर भागे। इस दौरान वह गिरकर घायल हो गए। हाथी ने उनकी बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने एलीफेंट प्रोटेक्शन ग्रुप (ईपीजी) को सूचना दी। सूचना पर ईपीजी टीम मौके पर पहुंची। वनक्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि टीम को मौके पर भेजकर आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है।

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बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में जंगली हाथियों की आवाजाही से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रविवार रात करीब 9:30 बजे बिछिया बीट के जमुनिया गांव के पास हाथी ने बाइक सवार सफाईकर्मी शमशाद पर हमला कर दिया। इससे उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने भागकर किसी तरह जान बचाई। भागते समय गिरने से उन्हें मामूली चोटें आई हैं।