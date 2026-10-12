फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Dussehra festival begins; devotees throng processions.

Bahraich News: दशहरा महोत्सव शुरू, शोभायात्राओं में उमड़े श्रद्धालु

Mon, 12 Oct 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Dussehra festival begins; devotees throng processions.
मिहींपुरवा में रामलीला की निकाली गई शोभायात्रा में शामिल लोग। 
बहराइच। दशहरा महोत्सव का शुभारंभ रविवार को शहर समेत रिसिया और मिहींपुरवा में शोभायात्राओं के साथ हुआ। जगह-जगह निकली यात्राओं में श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। बहराइच में सरयू नदी के तट स्थित रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शुरू हुआ। मथुरा-वृंदावन के कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुट रही है।
विज्ञापन

शहर के छावनी स्थित पंचायती मंदिर से निकली शोभायात्रा छावनी चौराहा, चौक, पीपल तिराहा, गुदड़ी चौराहा, काजीपुरा और बशीरगंज होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लीला कमेटी के अध्यक्ष श्याम करन टेकड़ीवाल ने यात्रा का नेतृत्व किया। भाजपा नेता राहुल राय, श्रवण कुमार शुक्ला और कन्हैया सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण वध तक रामलीला का मंचन होगा।
विज्ञापन

रिसिया में जयकारों के साथ निकली यात्रा
रिसिया में विजया दशमी महोत्सव का शुभारंभ रामलीला कमेटी की शोभायात्रा से हुआ। अध्यक्ष मदन गोपाल यज्ञ सैनी के नेतृत्व में शाम पांच बजे रामलीला मैदान से निकली यात्रा इंदिरा नगर, ऋषि भूमि, आजाद नगर और देवीपुरा स्टेशन चौराहे से होते हुए वापस मैदान पहुंची। इसके बाद रामायण पाठ के साथ महोत्सव शुरू हुआ। यात्रा में सरदार मनजीत सिंह, जय प्रकाश अग्रहरि, मनीष गुप्ता और इंद्र बहादुर सिंह सहित अनेक लोग शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मिहींपुरवा में राम रथयात्रा निकाली
मिहींपुरवा में श्रीराम लीला मेला ट्रस्ट की ओर से रथयात्रा निकाली गई। रथ पर श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप विराजमान रहे। आरती और पूजन के बाद यात्रा रामलीला मैदान से बड़ी बाजार, पश्चिमी बस स्टैंड और मुख्य बाजार होते हुए ज्ञान सागर इंटर कॉलेज पहुंची। इसके बाद वापस रामलीला मैदान में यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान जुगल पोरवाल, मदन पोरवाल, अजय मद्धेशिया, निकुंज अग्रवाल और कमल सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed