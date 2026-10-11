फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Divine Academy won the match by one run.

Bahraich News: डिवाइन एकेडमी ने एक रन से जीता मुकाबला

Sun, 11 Oct 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Divine Academy won the match by one run.
इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलते ​खिलाड़ी।
बहराइच। शहर के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को चल रहे नासिर मेहंदी अंडर-16 जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में डिवाइन क्रिकेट एकेडमी ने रोमांचक मुकाबले में स्टेडियम की टीम को एक रन से हरा दिया। डिवाइन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में स्टेडियम की टीम 153 रन ही बना सकी।
विज्ञापन

मुकाबले में टॉस जीतकर स्टेडियम की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी डिवाइन क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 21.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 154 रन बनाए। टीम की ओर से असद शाह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में स्टेडियम की ओर से आर्यन देव ने तीन विकेट लेकर विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने का प्रयास किया।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेडियम की टीम ने भी जीत के लिए संघर्ष किया। अहमद फारूक और मानवेन्द्र चैतन्य ने 28-28 रन बनाकर टीम की उम्मीदें बनाए रखीं, लेकिन पूरी टीम 153 रन पर सिमट गई। इस तरह स्टेडियम की टीम को महज एक रन से हार का सामना करना पड़ा। डिवाइन क्रिकेट एकेडमी की ओर से मयंक और अमित यादव ने दो-दो विकेट लेकर जीत में अहम योगदान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed