Bahraich News: डिवाइन एकेडमी ने एक रन से जीता मुकाबला

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मुकाबले में टॉस जीतकर स्टेडियम की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी डिवाइन क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 21.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 154 रन बनाए। टीम की ओर से असद शाह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में स्टेडियम की ओर से आर्यन देव ने तीन विकेट लेकर विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने का प्रयास किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेडियम की टीम ने भी जीत के लिए संघर्ष किया। अहमद फारूक और मानवेन्द्र चैतन्य ने 28-28 रन बनाकर टीम की उम्मीदें बनाए रखीं, लेकिन पूरी टीम 153 रन पर सिमट गई। इस तरह स्टेडियम की टीम को महज एक रन से हार का सामना करना पड़ा। डिवाइन क्रिकेट एकेडमी की ओर से मयंक और अमित यादव ने दो-दो विकेट लेकर जीत में अहम योगदान दिया।