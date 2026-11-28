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पयागपुर इलाके के तुलसीराम पुरवा गांव निवासी ओम प्रकाश का 14 वर्षीय पुत्र आकाश शनिवार शाम को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक घर की पुरानी दीवार भरभराकर उसके ऊपर गिर गई। मलबे में दबे आकाश को निकालने के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने लगभग आधे घंटे मशक्कत की।बाहर निकालने के बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. राजेश सोनकर ने बताया कि यहां पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले ही किशोर की सांसें थम चुकी थीं। इमरजेंसी के चिकित्सक ने शव को मर्च्युरी में रखवाने की बात कही तो पिता ओमप्रकाश ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।कहा कि कोई सरकारी सहायता उन्हें नहीं चाहिए। परिजन आकाश के शव को लेकर घर चले गए। किशोर की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है लेकिन परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर जांच कर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।उप जिलाधिकारी संजय पांडेय ने बताया कि दीवार गिरने से हुई किशोर की मौत के मामले में परिवार के लोगों ने सूचना नहीं दी है, लेखपाल को भेज कर मामले की जांच कराएंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी।