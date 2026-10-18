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Bahraich News: बस में नेपाली नागरिक की मौत

Sun, 18 Oct 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 18 Oct 2026 12:16 AM IST
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Death of a Nepali citizen on a bus
मिहींपुरवा। हरिद्वार से बस में सवार होकर नेपाल जा रहे नेपाली नागरिक की शनिवार सुबह रास्ते में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बस नानपारा-लखीमपुर हाईवे पर मोतीपुर क्षेत्र के परवानी गौढ़ी के पास पहुंची थी। यात्री को एंबुलेंस से सीएचसी मोतीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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नेपाल के कालीकोट जिले के खिनगा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर सात निवासी परेकामी (43) उत्तराखंड के चंबा में अपने बेटे रविंद्र के साथ मजदूरी करते थे। शनिवार को दोनों हरिद्वार से बस में सवार होकर रुपईडीहा के रास्ते नेपाल जा रहे थे। सुबह करीब छह बजे परवानी गौढ़ी के पास परेकामी की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
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मोतीपुर थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि सीएचसी से नेपाली नागरिक की मौत की सूचना मिली है। सीओ अमित प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
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