Bahraich News: अदालत के आदेश ने बढ़ाई पंचायत चुनाव की सरगर्मी

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मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 10 जून 2026 को पूरा हो चुका है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार है। बुधवार को इलाहाबाद कोर्ट ने तीन माह में चुनाव कराने के आदेश दिया तो चुनावी हलचल में तेजी आ गई। बृहस्पतिवार को पंचायत चुनाव कार्यालय के जिम्मेदार कर्मचारी सक्रिय दिखे और फाइलों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर पग बढ़ाते नजर आए। हालांकि, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरके शुक्ल का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए अदालत का आदेश भले ही आया हो लेकिन अभी शासन या राज्य निर्वाचन आयोग से इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।ब्लॉकवार मतदाता :जरवल-174006, कैसरगंज 131416, हुजूरपुर-165538, फखरपुर-207112, तेजवापुर-178948, बलहा-188925, महसी-184469, शिवपुर-202141, मिहींपुरवा-262592, नवाबगंज-151231, चित्तौरा-196964, रिसिया-173374, पयागपुर-153187, विशेश्वरगंज-1804281278 केंद्र और 3890 बूथअब होने वाले पंचायत चुनाव में 1278 मतदान केंद्रों के 3890 बूथों पर मतदान होगा। वहीं ग्राम पंचायतों की संख्या 1043, कुल गांवों के वार्डों की संख्या 13671, बीडीसी वार्ड 1561 और डीडीसी के 62 वार्ड बनाए गए हैं।