Bahraich News: स्कूल में निकला कोबरा, बच्चों में मची अफरातफरी

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बौंडी। प्राथमिक विद्यालय बेहड़ा के रसोईघर में बुधवार को कोबरा सांप निकलने से बच्चों व शिक्षकों में अफरातफरी मच गई। विद्यालय के शिक्षकों ने मामले की सूचना ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि बैरिया मुल्कराज को दी। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सांप को पकड़ने में असफल रही। बाद में रिसिया से सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ कर डिब्बे में बंद किया, तब जाकर शिक्षकों व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।