फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Child touches electrical socket, dies of electric shock.

Bahraich News: बच्चे ने छू लिया बिजली का बोर्ड, करंट लगने से मौत

Tue, 13 Oct 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Child touches electrical socket, dies of electric shock.
अंकुश।
फखरपुर। रानीपुर थाना क्षेत्र के बसहिया गांव में मंगलवार सुबह घर के आंगन में खेलते समय बिजली के बोर्ड को छूने से तीन साल का मासूम करंट की चपेट में आ गया। बच्चे की चीख सुनकर उसे बचाने दौड़ी मां भी करंट लगने से झुलस गई। परिजन दोनों को सीएचसी फखरपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। मां का इलाज चल रहा है। घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

बसहिया गांव निवासी रामतेज की पुत्री शकुंतला का विवाह करीब 15 वर्ष पहले तेजवापुर निवासी मुनीजर के साथ हुआ था। रामतेज की कोई अन्य संतान नहीं होने के कारण शकुंतला अपने पति और तीन बच्चों के साथ मायके में रहकर माता-पिता की देखभाल करती हैं। तीन बच्चों में अंकुश सबसे छोटा था।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह अंकुश घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान उसने वहां लगे बिजली के बोर्ड को छू लिया। बोर्ड में करंट उतरने से वह उसकी चपेट में आकर झुलस गया। बच्चे को तड़पता देख मां शकुंतला उसे बचाने के लिए दौड़ीं, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे में मां-बेटे दोनों झुलस गए। परिजन आनन-फानन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फखरपुर ले गए। वहां चिकित्सकों ने अंकुश को मृत घोषित कर दिया, जबकि शकुंतला का उपचार जारी है। सीओ कैसरगंज डीके श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस टीम को मौके पर भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed