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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Bus service from Rupaidiha to Shimla and Chandigarh launched.

Bahraich News: रुपईडीहा से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू

Tue, 13 Oct 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:49 PM IST
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Bus service from Rupaidiha to Shimla and Chandigarh launched.
शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा का शुभारंभ करते मुख्य अति​थि।
रुपईडीहा। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा से शिमला और चंडीगढ़ सहित अन्य प्रमुख मार्गों के लिए बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. उमाशंकर वैश्य और क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक रोडवेज डिपो रामप्रकाश ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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बस सेवा के शुभारंभ के पहले दिन चंडीगढ़ जाने वाली बस से 30 यात्री और शिमला जाने वाली बस से 25 यात्री रवाना हुए, जिससे कुल 55 यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू की। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि रवाना होने वाले सभी यात्री नेपाल के निवासी थे, जो लंबे समय से बेहतर परिवहन सुविधा की उम्मीद कर रहे थे।
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हरिद्वार तक भी संचालित होगी बस सेवा

रुपईडीहा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रकाश ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिमला के लिए छह, चंडीगढ़ के लिए चार और बिछिया के लिए दो बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रुपईडीहा होते हुए गोला के रास्ते हरिद्वार तक भी बस सेवा संचालित होगी।
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जगह-जगह बस बदलने का झंझट खत्म

अब तक यात्रियों को शिमला और चंडीगढ़ जाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर बसें बदलनी पड़ती थीं, जिससे यात्रा में अधिक समय लगता था और असुविधा होती थी। नई बस सेवाओं से यात्रियों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के साथ यात्रा करने वालों को लाभ होगा। रुपईडीहा, जो भारत और नेपाल के बीच आवागमन का एक प्रमुख केंद्र है, के लिए यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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