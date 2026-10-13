Bahraich News: रुपईडीहा से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू

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बस सेवा के शुभारंभ के पहले दिन चंडीगढ़ जाने वाली बस से 30 यात्री और शिमला जाने वाली बस से 25 यात्री रवाना हुए, जिससे कुल 55 यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू की। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि रवाना होने वाले सभी यात्री नेपाल के निवासी थे, जो लंबे समय से बेहतर परिवहन सुविधा की उम्मीद कर रहे थे।हरिद्वार तक भी संचालित होगी बस सेवारुपईडीहा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रकाश ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिमला के लिए छह, चंडीगढ़ के लिए चार और बिछिया के लिए दो बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रुपईडीहा होते हुए गोला के रास्ते हरिद्वार तक भी बस सेवा संचालित होगी।जगह-जगह बस बदलने का झंझट खत्मअब तक यात्रियों को शिमला और चंडीगढ़ जाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर बसें बदलनी पड़ती थीं, जिससे यात्रा में अधिक समय लगता था और असुविधा होती थी। नई बस सेवाओं से यात्रियों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के साथ यात्रा करने वालों को लाभ होगा। रुपईडीहा, जो भारत और नेपाल के बीच आवागमन का एक प्रमुख केंद्र है, के लिए यह पहल सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।