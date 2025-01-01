Bahraich News: भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव

विज्ञापन



मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पीपल चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। विज्ञापन

रीना उपाध्याय और सोनी श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी सांसद के इस्तीफे, महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई और राहुल गांधी से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में डिंपल जैन, प्रियंका रावत, उर्मिला शुक्ला, ज्योति सिंह, अर्चना मिश्रा समेत कई महिलाएं शामिल रहीं। मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पीपल चौराहा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की।रीना उपाध्याय और सोनी श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी सांसद के इस्तीफे, महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई और राहुल गांधी से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में डिंपल जैन, प्रियंका रावत, उर्मिला शुक्ला, ज्योति सिंह, अर्चना मिश्रा समेत कई महिलाएं शामिल रहीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

बहराइच। दिल्ली में महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता और जेएनयू की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। जिला संयोजक सोनी श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर नमन करने के बाद ‘नारी शक्ति हुंकार आंदोलन’ के तहत रोष मार्च निकाला। इसमें भाजपा की क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रीना उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।