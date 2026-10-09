Bahraich News: अब जनता का फोन नहीं उठाया तो नपेंगे बीडीओ

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सीडीओ ने तीन अक्तूबर को जारी पत्र में कहा है कि सीयूजी नंबर पर कॉल न उठाने से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पहले भी कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीयूजी नंबरों पर आने वाली कॉल की निगरानी की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी को सौंपी गई है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और उपायुक्त श्रम रोजगार व उपायुक्त स्वतः रोजगार को भी पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सभी बीडीओ को पत्र भेजकर हर हाल में कॉल रिसीव करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बहराइच। खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के सीयूजी नंबर पर कॉल रिसीव न किए जाने की शिकायतों पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सुनील कुमार धनवंता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी बीडीओ को सीयूजी नंबर पर आने वाली प्रत्येक कॉल रिसीव करने और जनसमस्याओं का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।