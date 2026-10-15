बहराइच: नेपाल ले जाया जा रहा सामान पकड़ा, नौ हिरासत में, कपड़े और हार्डवेयर किया बरामद
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 15 Oct 2026 07:28 PM IST
सार
सूचना के आधार पर बीओपी कमांडर दिलीप सिंह और नाका कमांडर के नेतृत्व में जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 692 के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद सामान ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। मामले में नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
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विस्तार
भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने सीमा स्तंभ संख्या 692 के पास नाकेबंदी कर भारत से नेपाल की ओर सामान ले जा रहे नौ लोगों को पकड़ा है। उनके पास से चार मोटरसाइकिल, पांच साइकिल, कपड़े, हार्डवेयर और अन्य सामान बरामद हुआ। एसएसबी ने पकड़े गए लोगों और बरामद सामान को मिहींपुरवा स्थित कस्टम कार्यालय को सौंप दिया।
एसएसबी की 70वीं बटालियन के अंतर्गत रमपुरवा की 79वीं सीमा चौकी (बीओपी) बर्दिया को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारत से नेपाल की ओर अवैध रूप से सामान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
सूचना के आधार पर बीओपी कमांडर दिलीप सिंह और नाका कमांडर के नेतृत्व में जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 692 के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद सामान ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। एसएसबी टीम ने घेराबंदी कर सभी नौ लोगों को पकड़ लिया।
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एसएसबी की 70वीं बटालियन के अंतर्गत रमपुरवा की 79वीं सीमा चौकी (बीओपी) बर्दिया को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारत से नेपाल की ओर अवैध रूप से सामान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
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सूचना के आधार पर बीओपी कमांडर दिलीप सिंह और नाका कमांडर के नेतृत्व में जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 692 के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद सामान ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। एसएसबी टीम ने घेराबंदी कर सभी नौ लोगों को पकड़ लिया।
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