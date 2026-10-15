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बहराइच: बनकटी में हाथी ने बर्बाद की आठ बीघा फसल, किसानों को दिया जाएगा मुआवजा

Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
सार

वनकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से हांका लगाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।

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Bahraich: An elephant destroyed crops across eight bighas in Bankati
बनकटी गांव में हाथियों के उत्पात में बर्बाद हुई फसल। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बहराइच कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की सुजौली रेंज के बनकटी गांव में बुधवार देर शाम जंगल से निकले हाथी ने छह किसानों की आठ बीघा से अधिक तैयार धान की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी।

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हाथी के उत्पात में गांव निवासी राजेंद्र, राजकुमार समेत छह किसानों को नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही गजमित्र सोनू, जगप्रीत, सचिन, विकास और नीरज ने वन विभाग को जानकारी दी।
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रेंजर नीरज श्रीवास्तव के निर्देश पर वन दरोगा अनिल पटेल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से हांका लगाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।

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