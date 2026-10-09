Bahraich News: मत्स्य पालन प्रशिक्षण के लिए मांगे गए आवेदन

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बहराइच। जिले के इच्छुक मत्स्य पालकों से मत्स्य पालन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य बाबू राम ने बताया कि इच्छुक मत्स्य पालक जिले से बाहर और प्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और मत्स्य पालन गतिविधि से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय बहराइच में संपर्क करना होगा।