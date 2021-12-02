Bahraich News: 75 ग्राम पंचायतों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन

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अब तक 45 निर्माण कार्यों की वर्क आईडी जारी हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वर्तमान में 14 ब्लॉकों की 1,043 ग्राम पंचायतों में 216 अन्नपूर्णा भवन संचालित हैं। जिनकी संख्या नए भवन बनने के बाद बढ़कर 291 हो जाएगी।रिसिया, पयागपुर, नवाबगंज, महसी, विशेश्वरगंज, तेजवापुर, शिवपुर और कैसरगंज में पांच-पांच भवन बनेंगे। वहीं, हुजूरपुर, जरवल, मिहींपुरवा और फखरपुर में छह-छह और बलहा ब्लॉक क्षेत्र में चार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा।अन्नपूर्णा भवनों के लिए भूमि मिल चुकी है और 45 भवनों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वर्क आईडी भी जारी कर दी गई है। इनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त, वीबी-जीरामजी