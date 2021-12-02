Bahraich News: 75 ग्राम पंचायतों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 11 Oct 2026 12:40 AM IST
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बहराइच। जिले की 75 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। जिसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन भवनों के निर्माण पर कुल 6.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे और प्रति भवन लागत करीब 8.50 लाख रुपये है। इससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और कोटेदारों को किराए के भवनों से राहत मिलेगी।
अब तक 45 निर्माण कार्यों की वर्क आईडी जारी हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वर्तमान में 14 ब्लॉकों की 1,043 ग्राम पंचायतों में 216 अन्नपूर्णा भवन संचालित हैं। जिनकी संख्या नए भवन बनने के बाद बढ़कर 291 हो जाएगी।
रिसिया, पयागपुर, नवाबगंज, महसी, विशेश्वरगंज, तेजवापुर, शिवपुर और कैसरगंज में पांच-पांच भवन बनेंगे। वहीं, हुजूरपुर, जरवल, मिहींपुरवा और फखरपुर में छह-छह और बलहा ब्लॉक क्षेत्र में चार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा।
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अन्नपूर्णा भवनों के लिए भूमि मिल चुकी है और 45 भवनों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वर्क आईडी भी जारी कर दी गई है। इनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।
- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त, वीबी-जीरामजी
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अब तक 45 निर्माण कार्यों की वर्क आईडी जारी हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वर्तमान में 14 ब्लॉकों की 1,043 ग्राम पंचायतों में 216 अन्नपूर्णा भवन संचालित हैं। जिनकी संख्या नए भवन बनने के बाद बढ़कर 291 हो जाएगी।
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रिसिया, पयागपुर, नवाबगंज, महसी, विशेश्वरगंज, तेजवापुर, शिवपुर और कैसरगंज में पांच-पांच भवन बनेंगे। वहीं, हुजूरपुर, जरवल, मिहींपुरवा और फखरपुर में छह-छह और बलहा ब्लॉक क्षेत्र में चार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जाएगा।
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अन्नपूर्णा भवनों के लिए भूमि मिल चुकी है और 45 भवनों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वर्क आईडी भी जारी कर दी गई है। इनका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।
- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त, वीबी-जीरामजी