फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   A massive employment drive in villages today.

Bahraich News: गांवों में आज रोजगार का महाभियान

Sun, 11 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
A massive employment drive in villages today.
बहराइच। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए जिले की 1043 ग्राम पंचायतों में सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत एक दिन में 93,870 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 90 श्रमिकों को काम देने की योजना है।
विज्ञापन

अभियान के तहत गांवों में मिट्टी पटाई, चकमार्ग निर्माण, पौधारोपण समेत अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास भी होगा। कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त वीबी जीरामजी रवि शंकर पांडेय ने बताया कि विशेष दिवस पर 93,870 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य मिला है। अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रमिकों को एक साथ रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed