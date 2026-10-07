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Bahraich News: छप्पर के नीचे बंधा बकरा उठा ले गया तेंदुआ

Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
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A leopard carried off a goat tethered under the thatched shelter.
बिछिया। कतर्नियाघाट रेंज के मोरहवा बीट अंतर्गत आनंद नगर गांव में सोमवार रात घर के बाहर छप्पर के नीचे बंधे बकरे को तेंदुआ उठा ले गया। कुछ दूरी पर ले जाकर उसे निवाला बना लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए की निगरानी बढ़ाने और उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।
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ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ देररात करीब दो बजे पारस सिंह के घर पहुंचा और वहां छप्पर के नीचे बंधे बकरे को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर ले गया। आहट मिलने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। रात में गांव में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों को बच्चों और पशुओं की सुरक्षा की चिंता सता रही है। सूचना पर वन वाचर विनोद सिंह और रामनाथ यादव ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को भी रात में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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