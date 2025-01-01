Bahraich News: एक दिन में 93870 श्रमिकों को मिला रोजगार

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सीडीओ सुनील कुमार धनवंता और उपायुक्त वीबी जीरामजी रवि शंकर पांडेय ने फखरपुर और हुजूरपुर ब्लॉक में कार्यों का निरीक्षण कर श्रमिकों की उपस्थिति और प्रगति परखी। कार्यस्थलों पर छाया, पेयजल, मेडिकल किट, सूचना बोर्ड और जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बीडीओ को ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर अभियान की निगरानी और लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ को नोडल और जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया।अभियान के दौरान एनएमएमएस एप पर श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने में तकनीकी दिक्कतें आईं। उपायुक्त ने बताया कि मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी हुई।