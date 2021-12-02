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पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव और अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात राज सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 236, तेज गति से वाहन चलाने पर 82, तीन सवारी बैठाने पर 37 और गलत पार्किंग पर 29 चालान किए गए। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने पर चार, गलत नंबर प्लेट पर चार और बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर तीन वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया।