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जिले में इस समय 7.65 लाख गैस उपभोक्ता हैं। इन्हें 71 एजेंसियों के जरिये गैस की आपूर्ति की जा रही है। वहीं, जिले में 1500 कमर्शियल गैस उपभोक्ता हैं। नए कनेक्शन के लिए 2800 लोगों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।इंडियन गैस एजेंसी के संचालक रामचंद्र ने बताया कि करीब नौ माह से घरेलू गैस के नए कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। फिलहाल 10 किलो का कमर्शियल सिलिंडर उपलब्ध है। नए घरेलू कनेक्शन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, लेकिन रोक के कारण उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ रहा है।भारत गैस एजेंसी नानपारा के संचालक प्रतीक अग्रवाल ने भी बताया कि फिलहाल कमर्शियल सिलिंडर के कनेक्शन ही दिए जा रहे हैं। प्रतिबंध कब तक रहेगा, इसकी जानकारी कंपनी की ओर से नहीं दी गई है।जिला आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि नए गैस कनेक्शन जारी न होने का कारण स्पष्ट नहीं है। संबंधित कंपनियों के जिम्मेदारों से बात कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।कोई तीन तो कोई छह माह से काट रहा चक्करनए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। बख्शीपुरा नई बस्ती निवासी राजेश कुमार वर्मा तीन माह से प्रयास कर रहे हैं, जबकि नवागढ़ी निवासी राजकिशोर छह माह से कनेक्शन मिलने की उम्मीद लगाए हैं। शिवप्रताप ने बताया कि मजबूरी में कभी 1200 तो कभी 1500 रुपये में सिलिंडर खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। अन्य उपभोक्ता भी महंगे सिलिंडर के सहारे रसोई चलाने को मजबूर हैं।