Bahraich News: सियार के हमले में 12 वर्षीय बालक घायल

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विशेश्वरगंज। गुजरपुरवा गांव में शुक्रवार दोपहर दुकान से सामान लेकर लौट रहे 12 वर्षीय हाफिज अली पर सियार ने हमला कर दिया। हमले में उसके पैरों में जख्म हो गए। बालक के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से सियार को भगाकर उसे बचाया। परिजन घायल हाफिज को सीएचसी विशेश्वरगंज ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि स्थानीय टीम मामले की जांच कर रही है।