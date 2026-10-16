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Bahraich News: सियार के हमले में 12 वर्षीय बालक घायल

Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:43 PM IST
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12-year-old boy injured in jackal attack
सियार के हमले में घायल हाफिज अली। 
विशेश्वरगंज। गुजरपुरवा गांव में शुक्रवार दोपहर दुकान से सामान लेकर लौट रहे 12 वर्षीय हाफिज अली पर सियार ने हमला कर दिया। हमले में उसके पैरों में जख्म हो गए। बालक के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से सियार को भगाकर उसे बचाया। परिजन घायल हाफिज को सीएचसी विशेश्वरगंज ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि स्थानीय टीम मामले की जांच कर रही है।
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