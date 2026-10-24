Baghpat News: किसान के हाथ में सांप ने डसा, झाड़फूंक कराने पर हालत बिगड़ी

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चमरावल गांव निवासी किसान शेट्टी बृहस्पतिवार को खेत में गन्ना काट रहे थे। तभी एक सांप बलकटी पर चढ़कर उनके हाथ से लिपट गया। उन्होंने सांप को हटाने का प्रयास किया तो सांप ने दूसरे हाथ में डस लिया। उन्होंने सांप को मारकर परिजनों को सूचना दी। वहां आए परिवार वाले उन्हें लेकर मुरादनगर में झाड़फूंक करने वाले के यहां पहुंचे। जहां उपचार के दौरान किसान की हालत बिगड़ने लगी।एंटी स्नेक वैक्सीन लगने के बाद किसान की हालत में सुधार है। इसके अलावा झाड़फूंक के बाद रीना की हालत में सुधार होने पर परिवार वाले घर ले आए। इस मामले में सीएमओ डॉ. तीरथलाल का कहना है कि सांप के डसने पर झाड़फूंक कराने के बजाय सरकारी अस्पताल में पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगवानी चाहिए।रीना को पांचवीं बार डसाचमरावल गांव के प्रवीण ने बताया कि रीना को पहले भी चार बार सांप डस चुके हैं। बृहस्पतिवार को पांचवीं बार सांप ने डसा, जिससे परिवार वाले भयभीत हैं।