Baghpat News: किसान के हाथ में सांप ने डसा, झाड़फूंक कराने पर हालत बिगड़ी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:46 AM IST
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रटौल। चमरावल गांव में खेत में गन्ना काट रहे किसान शेट्टी के हाथ में सांप लिपट गया और डस लिया। परिवार वाले उन्हें लेकर मुरादनगर में झाड़फूंक करने वाले के यहां लेकर पहुंचे, जहां किसान की हालत बिगड़ने पर गाजियाबाद के जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम की वैक्सीन लगवाई। इसके बाद किसान की चाची रीना के पैर में भी सांप ने डस लिया। परिवार वालों ने उनका भी झाड़फूंक करने वाले के यहां उपचार कराया।
चमरावल गांव निवासी किसान शेट्टी बृहस्पतिवार को खेत में गन्ना काट रहे थे। तभी एक सांप बलकटी पर चढ़कर उनके हाथ से लिपट गया। उन्होंने सांप को हटाने का प्रयास किया तो सांप ने दूसरे हाथ में डस लिया। उन्होंने सांप को मारकर परिजनों को सूचना दी। वहां आए परिवार वाले उन्हें लेकर मुरादनगर में झाड़फूंक करने वाले के यहां पहुंचे। जहां उपचार के दौरान किसान की हालत बिगड़ने लगी।
एंटी स्नेक वैक्सीन लगने के बाद किसान की हालत में सुधार है। इसके अलावा झाड़फूंक के बाद रीना की हालत में सुधार होने पर परिवार वाले घर ले आए। इस मामले में सीएमओ डॉ. तीरथलाल का कहना है कि सांप के डसने पर झाड़फूंक कराने के बजाय सरकारी अस्पताल में पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगवानी चाहिए।
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रीना को पांचवीं बार डसा
चमरावल गांव के प्रवीण ने बताया कि रीना को पहले भी चार बार सांप डस चुके हैं। बृहस्पतिवार को पांचवीं बार सांप ने डसा, जिससे परिवार वाले भयभीत हैं।
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चमरावल गांव निवासी किसान शेट्टी बृहस्पतिवार को खेत में गन्ना काट रहे थे। तभी एक सांप बलकटी पर चढ़कर उनके हाथ से लिपट गया। उन्होंने सांप को हटाने का प्रयास किया तो सांप ने दूसरे हाथ में डस लिया। उन्होंने सांप को मारकर परिजनों को सूचना दी। वहां आए परिवार वाले उन्हें लेकर मुरादनगर में झाड़फूंक करने वाले के यहां पहुंचे। जहां उपचार के दौरान किसान की हालत बिगड़ने लगी।
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एंटी स्नेक वैक्सीन लगने के बाद किसान की हालत में सुधार है। इसके अलावा झाड़फूंक के बाद रीना की हालत में सुधार होने पर परिवार वाले घर ले आए। इस मामले में सीएमओ डॉ. तीरथलाल का कहना है कि सांप के डसने पर झाड़फूंक कराने के बजाय सरकारी अस्पताल में पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगवानी चाहिए।
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रीना को पांचवीं बार डसा
चमरावल गांव के प्रवीण ने बताया कि रीना को पहले भी चार बार सांप डस चुके हैं। बृहस्पतिवार को पांचवीं बार सांप ने डसा, जिससे परिवार वाले भयभीत हैं।