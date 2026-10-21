Baghpat News: पत्नी ने प्रेमी से कराई थी किसान की हत्या

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पुलिस के अनुसार किसान प्रमोद के मकान के बाहरी हिस्से में दुकान बनी हुई है। वह दुकान गांव के रहने वाले सिकंदर उर्फ काला ने तीन साल से किराये पर ली हुई थी, जिसमें वह बाइकों को ठीक करता था। वर्ष 2024 से प्रमोद की पत्नी उर्मिला और बाइक मिस्त्री सिकंदर के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। जब प्रमोद खेत पर और बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे, तब सिकंदर मकान में चला जाता था। प्रमोद को कई महीने पहले इस बारे में पता चला गया तो वह विरोध करने लगा, इसलिए दोनों ने प्रमोद की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार रविवार की रात को उर्मिला व प्रमोद गांव में रामलीला देखने पहुंचे तो वहां सिकंदर भी आ गया। सिकंदर ने प्रमोद को करीब साढ़े नौ बजे नलकूप पर चलकर शराब पीने के लिए कहा। दोनों वहां चले गए और सिकंदर ने प्रमोद की शराब में नशे की गोलियां मिला दीं। शराब पीते ही प्रमोद को ज्यादा नशा हो गया। तभी सिकंदर ने बोतल से उसके सिर पर कई वार किए और गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर करीब 150 मीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दिया।इस घटना को अंजाम देने के बाद सिकंदर दोबारा रामलीला में पहुंचा। वहां से वह उर्मिला के साथ घर चला गया। पुलिस के अनुसार प्रमोद का शव मिलने के बाद सिकंदर सोमवार सुबह को भी घटनास्थल पर पहुंचकर हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। पुलिस ने जब उर्मिला व सिकंदर की कॉल डिटेल निकलवाई तो उनके बीच काफी बातचीत होने को लेकर पूछताछ की गई, जिससे पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। प्रमोद के बेटों अंकुर व आयुष ने पिता की हत्यारोपी मां व उसके प्रेमी के एनकाउंटर की मांग की।भाई ने रंजिश में अन्य चार पर जताया था हत्या करने का शकप्रमोद का शव मिलने के बाद भाई विनोद ने गांव के पंकज, राहुल, अंकित और मुकेश पर हत्या करने का शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के बीच खेलने को लेकर कई महीने पहले विवाद हो गया था। तब प्रमोद के बीच बचाव कराने पर पंकज ने मारने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस अन्य बिंदुओं पर जांच करने की बात कह रही थी।अभी मारा है या नहीं, नशे में क्यों नहीं हुआपुलिस के अनुसार रामलीला देखते हुए उर्मिला लगातार व्हाट्सएप पर प्रेमी सिकंदर से घटना की जानकारी ले रही थी। जब सिकंदर व प्रमोद शराब पी रहे थे तो उसने सिकंदर से पूछा कि अभी मारा या नहीं। तब सिकंदर ने उसे बताया कि अभी ज्यादा नशे में नहीं हुआ। तब उर्मिला ने पूछा कि नशे में क्यों नहीं हुआ। सिकंदर ने प्रमोद को मारने के बाद भी उर्मिला को मैसेज करके बताया।वर्जनकिसान प्रमोद की उसकी पत्नी उर्मिला ने साजिश रचकर प्रेमी सिकंदर उर्फ काला से हत्या कराई है। दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है।-अंशु जैन, सीओ बड़ौत