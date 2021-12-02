Baghpat News: भैंसा-बुग्गी दौड़ कराई, 33 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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भैंसा-बुग्गी दौड़ की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच कराई। जांच में पता चला कि पिचौकरा गांव के सामने से जिवाना तक दौड़ कराई गई। वीडियो में बुग्गी पर बैठे युवक भैंसों को नुकीला हथियार मारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दौड़ में शामिल युवकों की पहचान माखर गांव के रजत सोलंकी, जोंटी, रंछाड़ के कपिल, भीम, रक्षित, मवाना के ललित, बामनौली के अंजीर, माल माजरा के विवेक के रूप में की। इसमें एसआई नीलकांत का कहना है कि नौ नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।रजत सोलंकी पर दर्ज हुई तीसरी प्राथमिकीभैंसा बुग्गी दौड़ में माखर गांव के रजत को भी नामजद किया गया। रजत के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है। रजत सोलंकी पहले सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की वीडियो बनाने और दूसरी प्राथमिकी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हुई थी, इसलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको मिलने के लिए भी बुलाया था। अब उसने प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में आत्मदाह करने की चेतावनी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की है।