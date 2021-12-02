फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: दो बाइकों की भिड़ंत में बिनौली के युवक की मौत, भाई घायल

Thu, 22 Oct 2026 02:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
crime news
बिनौली। हरियाणा के जींद जिले के सफीदो गांव में मंगलवार रात रावण दहन देखकर गोशाला जाते समय हुए दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। इसमें कमल (26) निवासी बिनौली की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई अर्जुन घायल हो गया। बुधवार को गांव में कमल का अंतिम संस्कार किया गया।
विज्ञापन

बिनौली के रहने वाले कमल पिछले तीन साल से अपनी मां पूनम, बड़े भाई अर्जुन, छोटे भाई अनुज, बहन प्रीति और प्रिया के साथ जींद जिले के मुवाना गांव की गोशाला में रहकर देखभाल कर रहे थे। चाचा जयबीर और राजीव ने बताया कि मंगलवार शाम कमल अपने बड़े भाई अर्जुन के साथ बाइक से सफीदो गांव में रावण दहन देखने जा रहा था। तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। कमल अपने परिवार में पांच में भाई-बहनों में दूसरे नंबर के थे। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि हादसे का मामला जानकारी में नहीं है, पता कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed