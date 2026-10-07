फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat: Neighbor cuts off four-month-old baby girl's tongue; sought revenge after frequent quarrels with the

बागपत: पड़ोस की महिला ने काटी चार माह की बच्ची की जीभ, मां से आएदिन होता था झगड़ा; मासूम से लिया बदला

Wed, 07 Oct 2026 10:47 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 07 Oct 2026 10:47 PM IST
सार

रठौड़ा गांव में सुनील काम पर गया था और उसकी पत्नी खेत पर चारा लेने गई थी। घर पर बड़ी बेटी आरजू और चार माह की अक्षी थे। आरजू पानी लेने चली गई। आरोप है कि इसी बीच पड़ोस की महिला आई और अक्षी की जीभ काटकर चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विज्ञापन
Baghpat: Neighbor cuts off four-month-old baby girl's tongue; sought revenge after frequent quarrels with the
बच्ची अक्षी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छपरौली स्थित रठौड़ा गांव में बुधवार सुबह करीब 11 बजे सुनील की चार माह की बेटी अक्षी की धारदार हथियार से आधी जीभ काट दी गई। परिजनों ने सीएचसी में घायल बच्ची का उपचार कराया, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उसका उपचार चल रहा है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

रठौड़ा गांव निवासी सुनील ने बताया कि बुधवार सुबह वह मजदूरी पर चला गया था और उसकी पत्नी सोनिया खेत में चारा लेने गई थी। घर में बड़ी बेटी आरजू, चार माह की छोटी बेटी अक्षी थे। अक्षी को चारपाई के बीच चुनरी बांधकर उस पर लेटा रखा था। बड़ी बेटी आरजू पास में सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने चली गई। जब वह वापस आई तो पड़ोस की एक महिला घर से निकलती हुई दिखी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

आरजू घर में घुसी तो अक्षी की आधी जीभ कटी हुई मिली, जो लटकी हुई थी। आरजू शोर मचाते हुए घर से बाहर निकली तो आसपास के लोग आ गए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सोनिया भी आ गई। उसने फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। सुनील ने घर से निकलते हुए देखी गई पड़ोस की महिला पर बेटी की जीभ काटने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही जीभ काटने का कारण पता लगाने की मांग की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।
 
विज्ञापन

मैं पानी लेकर आई तो पड़ोस की आंटी घर से निकल रही थी
आरजू से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह प्यास लगने पर पड़ोस में लगे सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। उस समय अक्षी ठीक थी। हैंडपंप से पानी लेकर वापस चली तो पड़ोस की आंटी घर से निकल रही थी।
 

बच्ची की मां और पड़ोसी महिला में हो चुका झगड़ा
सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी सोनिया और पड़ोसी महिला के बीच पहले कई बार कहासुनी और झगड़ा हो चुका है। उसकी पत्नी खेत में जाती है और पड़ोसी महिला दिनभर घर में रहती है। पड़ोसी महिला का उसके घर आना-जाना भी नहीं है।
 

ये बोले सीओ
बच्ची की जीभ काटने का मामला जानकारी में आया है। इसमें जांच कराई जा रही है। जिस महिला पर आरोप लगाए गए, उससे पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-अंशु जैन, सीओ बड़ौत
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed