बागपत: पड़ोस की महिला ने काटी चार माह की बच्ची की जीभ, मां से आएदिन होता था झगड़ा; मासूम से लिया बदला

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छपरौली स्थित रठौड़ा गांव में बुधवार सुबह करीब 11 बजे सुनील की चार माह की बेटी अक्षी की धारदार हथियार से आधी जीभ काट दी गई। परिजनों ने सीएचसी में घायल बच्ची का उपचार कराया, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उसका उपचार चल रहा है।

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रठौड़ा गांव निवासी सुनील ने बताया कि बुधवार सुबह वह मजदूरी पर चला गया था और उसकी पत्नी सोनिया खेत में चारा लेने गई थी। घर में बड़ी बेटी आरजू, चार माह की छोटी बेटी अक्षी थे। अक्षी को चारपाई के बीच चुनरी बांधकर उस पर लेटा रखा था। बड़ी बेटी आरजू पास में सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने चली गई। जब वह वापस आई तो पड़ोस की एक महिला घर से निकलती हुई दिखी।



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आरजू घर में घुसी तो अक्षी की आधी जीभ कटी हुई मिली, जो लटकी हुई थी। आरजू शोर मचाते हुए घर से बाहर निकली तो आसपास के लोग आ गए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सोनिया भी आ गई। उसने फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। सुनील ने घर से निकलते हुए देखी गई पड़ोस की महिला पर बेटी की जीभ काटने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही जीभ काटने का कारण पता लगाने की मांग की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।



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मैं पानी लेकर आई तो पड़ोस की आंटी घर से निकल रही थी

आरजू से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह प्यास लगने पर पड़ोस में लगे सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। उस समय अक्षी ठीक थी। हैंडपंप से पानी लेकर वापस चली तो पड़ोस की आंटी घर से निकल रही थी।



बच्ची की मां और पड़ोसी महिला में हो चुका झगड़ा

सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी सोनिया और पड़ोसी महिला के बीच पहले कई बार कहासुनी और झगड़ा हो चुका है। उसकी पत्नी खेत में जाती है और पड़ोसी महिला दिनभर घर में रहती है। पड़ोसी महिला का उसके घर आना-जाना भी नहीं है।

