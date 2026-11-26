Azamgarh News: चचेरी बहन की शादी के दिन कमरे में मृत मिला एक्स-रे टेक्नीशियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:16 AM IST
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शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनेदगंज में मंगलवार को किराए के कमरे में एक्स-रे टेक्नीशियन का शव मिला। मंगलवार को चचेरी बहन की शादी थी। इसी दिन उसकी मौत की खबर मिलने से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव निवासी निलेश प्रजापति (22) लक्षिरामपुर स्थित एक निजी अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन था। उसने अस्पताल के पास ही जुनेदगंज में किराए पर कमरा लिया था।
मंगलवार को उसके चाचा मंगल प्रजापति की बेटी की शादी थी। परिवार के लोग सुबह से ही निलेश को फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में संपर्क किया। अस्पताल का एक कर्मचारी उसके कमरे पर पहुंचा तो बाहर बाइक खड़ी थी।
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कमरे के अंदर निलेश मृत अवस्था में मिला। उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। निलेश तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव निवासी निलेश प्रजापति (22) लक्षिरामपुर स्थित एक निजी अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन था। उसने अस्पताल के पास ही जुनेदगंज में किराए पर कमरा लिया था।
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मंगलवार को उसके चाचा मंगल प्रजापति की बेटी की शादी थी। परिवार के लोग सुबह से ही निलेश को फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में संपर्क किया। अस्पताल का एक कर्मचारी उसके कमरे पर पहुंचा तो बाहर बाइक खड़ी थी।
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कमरे के अंदर निलेश मृत अवस्था में मिला। उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। निलेश तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।