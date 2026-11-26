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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव निवासी निलेश प्रजापति (22) लक्षिरामपुर स्थित एक निजी अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन था। उसने अस्पताल के पास ही जुनेदगंज में किराए पर कमरा लिया था।मंगलवार को उसके चाचा मंगल प्रजापति की बेटी की शादी थी। परिवार के लोग सुबह से ही निलेश को फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में संपर्क किया। अस्पताल का एक कर्मचारी उसके कमरे पर पहुंचा तो बाहर बाइक खड़ी थी।कमरे के अंदर निलेश मृत अवस्था में मिला। उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। निलेश तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।