Azamgarh News: पटवध से जैगहां तक जाम, घंटों फंसी रहीं स्कूली बसें
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:12 AM IST
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आजमगढ़-बिलरियागंज मुख्य मार्ग पर बुधवार दोपहर लगन की भीड़ और स्कूलों की छुट्टी एक साथ होने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। पटवध से जैगहां बाजार तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में स्कूली बसों के साथ बाराती वाहन और राहगीर घंटों फंसे रहे।
दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होने पर बसों और अभिभावकों के वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहीं, शादी-विवाह के सीजन में बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोगों और बाराती वाहनों की भीड़ से स्थिति और बिगड़ गई।
आगे निकलने की होड़ और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण दोनों तरफ आवागमन ठप हो गया। जाम में फंसे स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। बसों में बैठे बच्चे घंटों घर पहुंचने का इंतजार करते रहे। दोपहिया वाहन चालक भी गलियों से निकलने के प्रयास में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत कर वाहनों को निकलवाया। इसके बाद शाम को यातायात सामान्य हो सका।
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दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होने पर बसों और अभिभावकों के वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहीं, शादी-विवाह के सीजन में बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोगों और बाराती वाहनों की भीड़ से स्थिति और बिगड़ गई।
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आगे निकलने की होड़ और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण दोनों तरफ आवागमन ठप हो गया। जाम में फंसे स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। बसों में बैठे बच्चे घंटों घर पहुंचने का इंतजार करते रहे। दोपहिया वाहन चालक भी गलियों से निकलने के प्रयास में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत कर वाहनों को निकलवाया। इसके बाद शाम को यातायात सामान्य हो सका।
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