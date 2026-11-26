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दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होने पर बसों और अभिभावकों के वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहीं, शादी-विवाह के सीजन में बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोगों और बाराती वाहनों की भीड़ से स्थिति और बिगड़ गई।आगे निकलने की होड़ और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण दोनों तरफ आवागमन ठप हो गया। जाम में फंसे स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हुई। बसों में बैठे बच्चे घंटों घर पहुंचने का इंतजार करते रहे। दोपहिया वाहन चालक भी गलियों से निकलने के प्रयास में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत कर वाहनों को निकलवाया। इसके बाद शाम को यातायात सामान्य हो सका।