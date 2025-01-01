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इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने सहित हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल कर इंडी गठबंधन के साथ गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन था, है और रहेगा।समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर देगा। कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमन सिंह, सुरेंद्र सिंह, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव अमर बहादुर यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रविकांत त्रिपाठी, शहजादे सिंह, छोटू बाबू, पूर्व महासचिव आशुतोष रजत और रामप्यारे यादव सहित अन्य नेताओं ने अंगवस्त्र भेंटकर उनका स्वागत किया।