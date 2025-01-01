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कथा व्यास ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया। उनकी पुत्रियों के माध्यम से सृष्टि और ऋषि परंपरा का विस्तार हुआ। मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख पाना नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की भक्ति करना है।उन्होंने राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा भी सुनाई। कहा कि सौतेली माता सुरुचि के कटु वचनों से आहत होकर पांच वर्षीय ध्रुव ने माता सुनीति की प्रेरणा से वन में कठोर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए।उन्होंने बच्चों और युवाओं से ध्रुव के जीवन से दृढ़ निश्चय और माता-पिता के सम्मान की सीख लेने का आह्वान किया। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झूम उठे। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया।